Lukaku si risveglia: tripletta di grande efficienza in Svezia-Belgio

Svezia-Belgio è stata una partita nel segno di Romelu Lukaku. L’attaccante, schierato titolare, ha segnato tutti e tre i gol della sua squadra.

RITORNO AL GOL – Lukaku si è finalmente svegliato. Anche se per il momento solo con la maglia del Belgio. Comunque un passo da non sottovalutare in questa travagliata stagione. Contro la Svezia l’attaccante ha ritrovato la vittoria e il gol. Anzi i gol: tutti e tre quelli segnati dai Diavoli Rossi. Quindi il sorriso. Un bene sia per il suo umore che per la sua nazionale.

PROVA EFFICIENTE – Lukaku ha giocato da punta centrale nel 4-3-3/ 4-1-4-1 del nuovo ct Tedesco. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il belga ha agito da centravanti venendo sfruttato non nella costruzione del gioco, ma sfruttando la sua presenza in area come finalizzatore. I suoi tocchi sono 21, il dato più basso di tutti i titolari del Belgio, di cui 3 difensivi (2 spazzate all’attivo) nella sua area. I passaggi sono 11, realizzati appena al 55%. Tra questi però un passaggio chiave. Soprattutto, l’attaccante ha toccato in totale 5 palloni in area avversaria. Con 4 tiri. E 3 gol. Una prova di straordinaria efficienza. Speriamo un passo avanti nel ritrovarsi.