Iliev e quello strano caso tra l’Inter e la sua nazionale

Entrato al minuto 60 della sfida persa dalla sua Bulgaria contro il Montenegro, Nikola Iliev ha raccolto la sua quinta presenza con la Nazionale Maggiore. Un caso curioso, dal momento che – fino a oggi – il giocatore non è ancora mai sceso in campo con la maglia della Prima Squadra dell’Inter.

CASO CURIOSO – Nikola Iliev ha a tutti gli effetti più minuti nella Nazionale Maggiore della sua Bulgaria, che non con la Prima Squadra dell’Inter. Con cinque presenze e 167 minuti giocati, il giovane talento nerazzurro – decisivo nella vittoria dello scudetto da parte della Primavera nerazzurra la scorsa stagione – ha avuto modo in cinque partite di mettersi in mostra con la sua nazionale. Un segnale che si tratti di un vero e proprio talento quello che l’Inter in casa, sebbene al momento in nerazzurro non abbia ancora ricevuto una chance. È vero, Iliev ha “solo” 18 anni, ma è altrettanto vero che Simone Inzaghi ha già concesso delle presenze in Serie A a giovani come Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e chiaramente anche Valentin Carboni che, in questa stagione, è stabilmente in Prima Squadra. Per ora al bulgaro tocca “accontentarsi” della sua nazionale. Chissà se e quando arriverà un’occasione anche in nerazzurro.