FOTO – l’Inter corre verso il match contro il Sassuolo: obiettivo rilancio

A due giorni dalla sfida di Champions League contro il Barcellona, l’Inter sta lavorando in vista del match di campionato contro il Sassuolo. – in programma sabato 8 ottobre alle ore 15.00 – I nerazzurri dovranno cercare i 3 punti in Reggio Emilia per rilanciarsi anche in Serie A, dopo l’avvio difficile

SEMPRE IN CORSA – Frase che può assumere più significati. Il primo si riferisce al fatto che l’Inter si sta preparando sul campo per il match contro il Sassuolo, come testimoniato da una storia postata su Instagram dal Club. I nerazzurri, dopo l’ultima sconfitta in campionato contro la Roma, devono cercare la vittoria contro i neroverdi per rilanciarsi in campionato. La corsa al titolo potrebbe riaprirsi, ma non c’è più margine di errore.

I

Ecco la foto postata dall’Inter sul proprio account Instagram.