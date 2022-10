Inzaghi e Dionisi, Sassuolo-Inter terzo incontro: equilibrio, ma che fatica!

Inzaghi si appresta a sfidare il Sassuolo di Dionisi sabato 8 ottobre alle ore 15.00 al Mapei Stadium (QUI le ultime). Per il tecnico dell’Inter si tratta del terzo confronto totale in carriera contro l’allenatore neroverde. Per ora il bilancio è perfettamente in equilibrio

PRIMO INCONTRO – Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Barcellona di Xavi Hernandez, si appresta ad affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da un successo più che convincente con la Salernitana. Si tratta del terzo confronto totale tra i due tecnici dopo quelli andati in scena entrambi la scorsa stagione. Per ora il bilancio è perfettamente in equilibrio. La prima sfida, vale a dire Sassuolo-Inter del 2 ottobre 2021, ha visto trionfare Inzaghi in rimonta. I neroverdi infatti sul campo del Mapei Stadium vanno in vantaggio con Domenico Berardi (in dubbio per la sfida di sabato 8 ottobre). L’Inter però non molla e trova il pari con Edin Dzeko e l’1-2 definitivo con Lautaro Martinez dagli undici metri.

SOTTO CON LA BELLA – Il secondo confronto risale ovviamente alla partita di ritorno della stagione 2021/22, andato in scena a San Siro il 20 febbraio. La squadra di Inzaghi, come ben ricorderanno i tifosi nerazzurri, viveva un periodo di crisi profonda, complice la batosta subita nel derby con il Milan e l’assenza di Marcelo Brozovic (che curiosamente non ci sarà nemmeno sabato). La squadra di Dionisi mette sotto Samir Handanovic e compagni vincendo 0-2 al Meazza con reti di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Ora sotto con la “bella”, ovvero il terzo incontro tra Inzaghi e Dionisi che andrà in scena al Mapei Stadium sabato alle ore 15.