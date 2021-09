FOTO – Lautaro Martinez spinge l’Inter: «Guardare sempre avanti!»

Lautaro Martinez vuole continuare a stupire in maglia nerazzurra, a partire dal prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Su Instagram, il bomber dell’Inter carica la squadra.

SGUARDO – Tre gol e tanta quantità in queste prime uscite stagionali per Lautaro Martinez. L’argentino è già pronto a tornare in campo e continuare a macinare gol e punti con la maglia dell’Inter. Sul proprio account Instagram, il numero 10 nerazzurro ha postato una foto dell’allenamento odierno ad Appiano Gentile con questo messaggio: “Guardare sempre avanti”. Il prossimo avversario è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attesa sabato a San Siro. El Toro ha già gli occhi puntati sulla preda. Di seguito il post.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez