Abraham regala la vittoria alla Roma. Mourinho a un punto dall’Inter

Roma-Udinese, sfida della quinta giornata di Serie A, si è disputata questa sera allo Stadio Olimpico. Ad ottenere i tre punti sono stati gli uomini di Mourinho con il punteggio di 1-0, decisivo Abraham.

TRE PUNTI – Il quinto turno di Serie A si è concluso questa sera con Roma-Udinese, dopo i due match del pomeriggio (vedi articolo). La Roma parte subito forte e colpisce due pali nei primi 7′, il primo con Henrikh Mkhitaryan e il secondo con Nicolò Zaniolo. Il gol è nell’aria e arriva al 36′. Riccardo Calafiori sfonda sulla fascia sinistra, mette la palla in mezzo e Tammy Abraham appoggia in rete. Il primo tempo si chiude così sull’1-0. Nella ripresa l’Udinese prova a raggiungere il pareggio sfruttando il calo dei giallorossi, ma Rui Patricio è sicuro e non si fa superare. All’89’ viene espulso Lorenzo Pellegrini per un colpo al volto all’avversario in un contrasto aereo. Il centrocampista salterà il derby con la Lazio. Nonostante l’inferiorità numerica, il punteggio non cambia. La Roma di José Mourinho sale a 12 punti, i bianconeri di Luca Gotti rimangono fermi a 7.