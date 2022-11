FOTO – Lautaro Martinez pronto per il primo Mondiale: «Sempre meno!»

Lautaro Martinez è ormai pronto per il suo primo Mondiale con la maglia della sua nazionale Argentina. In questi giorni i calciatori della Selección stanno svolgendo la preparazione finale in vista del primo match contro l’Arabia Saudita.

PREPARAZIONE – Lautaro Martinez e la sua Argentina si stanno preparando in questi giorni per affrontare al meglio la prima partita dei Mondiali in Qatar contro l’Arabia Saudita. Tra un giorno di allenamento e un altro la Selección ha già vinto un’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti per 5-0. Il numero 10 interista ha saltato questo match, ma sarà presente nella gara d’esordio della competizione ufficiale, da disputare martedì alle 11. Lautaro Martinez ha esternato la “dolce” attesa di questo Mondiale su Instagram, scrivendo: “Preparandoci per l’inizio del Mondiale. Manca sempre meno!“.

Questo il post del numero 10 nerazzurro.