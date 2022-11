Kristjansdottir (Inter Women): «Di nuovo in campo! Mai abbassare la guardia»

Anna Kristjansdottir, difensore islandese dell’Inter Women, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della società nerazzurra prima della gara contro la Fiorentina. Focus in particolare sulla preparazione in vista della partita, dopo la sosta per le nazionali.

PREPARAZIONE – Si avvicina la gara tra Fiorentina e Inter Women. Della preparazione alla partita ha parlato in questi termini Anna Kristjansdottir: «I preparativi sono andati bene, abbiamo avuto tempo dopo l’ultima partita e abbiamo lavorato bene insieme. In ogni allenamento stiamo provando a lavorare sulle cose da migliorare e sul rimanere in forma. Non vediamo l’ora di tornare in campo. La gara di Coppa Italia ci ha fatto bene, era tosta ma siamo rimaste concentrate. Tante ragazze hanno avuto un minutaggio importante. Dobbiamo restare concentrate perché siamo ancora all’inizio e non possiamo abbassare la guardia».

PROSSIMA GARA – Kristjansdottir ha poi sottolineato la necessità, nonostante l’Inter Women sia partita col piede giusto, di restare concentrate partita dopo partita: «Siamo concentrate, dobbiamo pensare a una partita alla volta. Quella contro la Fiorentina sarà una gara emozionante, abbiamo iniziato entrambe bene. È importante, ma sappiamo che la stagione è ancora lunga. Dobbiamo fare il meglio e pensare solo a noi. Ci sono cose che dobbiamo migliorare e possiamo farlo in questa partita. Se continuiamo su questa strada, sono convinta che possiamo fare bene».