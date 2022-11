Fabbian pronto a prendersi un posto all’Inter? Percorso di crescita netto

Dopo essersi fatto la trafila delle giovanili dell’Inter, Giovanni Fabbian è alla sua prima esperienza tra i professionisti. Nella Reggina di Filippo Inzaghi, il centrocampista di proprietà nerazzurra è sceso sempre in campo da titolare, mostrando anche buone capacità realizzative.

CRESCITA – Uno dei suoi prossimi centrocampisti, l’Inter potrebbe già averlo in casa. Si tratta di Giovanni Fabbian, di proprietà nerazzurra e attualmente in prestito alla Reggina. Centrocampista classe 2003, è sceso in campo da titolare in ognuna delle tredici partite disputate sin qui in Serie B dal club calabrese. Mostrando anche buone doti realizzative. Fabbian, infatti, ha fin qui collezionato quattro reti in campionato. Il giocatore ha già collezionato anche diverse esperienze nelle nazionali giovanili dell’Italia, con 13 partite e 2 gol nell’Under 19 e 2 partite con 1 gol nell’Under 20 (vedi articolo).

FUTURO – Insomma, le premesse per un futuro roseo ci sono tutte. Considerato la voglia (e spesso la necessità) di puntare sui giovani, l’Inter dovrebbe valutare seriamente quello che sarà il percorso che porterebbe Fabbian a guadagnarsi un posto in squadra nel futuro. Chiaramente una sola stagione tra i professionisti è troppo poco per poter tirare un bilancio credibile, proprio per questo è necessario lasciare che Fabbian trovi più spazio possibile e in squadre che gli permettano effettivamente di giocare con regolarità come sta facendo la Reggina. Per guadagnarsi, poi, il suo posto in nerazzurro.