FOTO – Juventus-Inter è anche de Ligt vs Skriniar. Muri a confronto

L’Inter domenica affronta la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Nella sfida c’è pero un’altra sfida tra singoli: Skriniar vs de Ligt. Due difensori che sono dei veri muri.

MURO – L’Inter domenica affronta la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto lo scudetto fino a fine stagione, un’impresa non semplice. Dentro la sfida però c’è un’altra sfida, quella che frappone Skrinbiar a de Ligt. I due sono difensori solidi e di altissimo livello e la Serie A lo sa.

🔎 | @juventusfcen 🆚 @Inter_en also means @mdeligt_04 ⚔️ #Skriniar: which side are you on?

♥️ De Ligt

𝑹𝑻 Skriniar#JuveInter #SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/eeW6ZGegGJ

— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 31, 2022