Di Gennaro: «All’Inter Raspadori gioca? Non so. Pinamonti è andato via…»

Antonio Di Gennaro, su ‘Si gonfia la rete‘, ha espresso il suo pensiero in merito alla difficoltà dei giovani giocatori di emergere nelle big di Serie A. L’ex giocatore cita Pinamonti all’Inter rispondendo alla domanda su Raspadori

QUESTIONE GIOVANI − Per Di Gennaro, nelle squadre di rango diventa più difficile emergere: «Giacomo Raspadori sa giocare a pallone ma, con tutto il rispetto, gioca nel Sassuolo. Se va in una grande squadra, tipo l’Inter, gioca? Non lo so. Nel Milan giocano due giocatori fortissimi per esperienza come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, lì un giovane italiano come Gianluca Scamacca giocherebbe? L’Inter aveva Andrea Pinamonti ma non giocava e infatti è andato all’Empoli. Bisogna capire la volontà delle società, specie delle big».