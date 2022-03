Guardalà: «Juventus, Zakaria recuperato. Rimonta all’Inter sorprendente»

L’Inter domenica è ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri non perde dallo 0-1 contro l’Atalanta di novembre sorso e dunque sarà difficile sbancare lo Stadium. Intanto Giovanni Guardalà, a Sky Sport, fa il punto sulla Juventus.

NOVITA’ – L’Inter affronterà in trasferta la Juventus domenica all’Allianz Stadium. Una sfida cruciale per il finale di stagione: in caso di sconfitta sarà addio scudetto. Giovanni Guardalà, a Sky Sport, fa il punto sulla Juventus di Massimiliano Allegri. «La Juventus ha recuperato a Milan e Napoli un solo punto in questo 2022, all’Inter molti di più e questa rimonta è stata sorprendente. Allegri ha sempre detto che l’Inter è la favorita per lo scudetto. La squadra si sta allenando, sono tornati tutti i nazionali anche Danilo e Arthur che però solo domani si aggregheranno con il gruppo, tutti gli altri già si allenano. Zakaria ieri ha partecipato alla partita amichevole contro la Pro Sesto e si può dire pienamente recuperato (vedi articolo), starà ad Allegri poi decidere se mandarlo in campo dal primo minuto oppure no. Allegri avrà la possibilità di scegliere dunque perché resteranno fuori McKennie e Chiesa di fatto fuori per tutta la stagione. Avere la possibilità di scelta è importante però per Allegri. Dybala? Avrà due settimane per gestire la situazione. Può darsi che Dybala già sapesse dell’addio. Ora lo sanno tutti e quindi bisognerà vedere tante cose: l’accoglienza del pubblico, come giocherà contro l’Inter. C’è curiosità anche per vedere se Allegri punterà sul tridente Morata-Vlahovic-Dybala».