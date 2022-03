Zakaria: «Sto bene. Juventus-Inter? Non serve che mi si spieghi importanza»

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus di domenica. Uno dei protagonisti nei bianconeri potrebbe essere Denis Zakaria. Il centrocampista sembra aver recuperato pienamente dall’infortunio. Ecco la sua intervista ai microfoni di Dazn.

IMPORTANZA – L’Inter domenica si gioca lo scudetto contro la Juventus. Non tanto perché i bianconeri in caso di vittoria vincerebbero il titolo, ma perché escluderebbero i nerazzurri dalla corsa. Intanto, ai microfoni di Dazn, ha parlato Denis Zakaria, centrocampista della Juventus arrivato a gennaio. Ecco un estratto dell’intervista. «Come sto? Sto bene, va molto meglio rispetto alla partita contro l’Empoli e ho lavorato parecchio per rimettermi in forma. Il match contro l’Inter? Non c’è bisogno che mi si spieghi l’importanza. So che è una grande partita per il calcio italiano, sappiamo che è importante per noi, per i nostri tifosi. Faremo di tutto per vincere».