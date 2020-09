FOTO – Inter-Fiorentina, si apre la stagione: “Siete pronti a…”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter-Fiorentina di questa sera stabilirà ufficialmente l’apertura della stagione della squadra nerazzurra. Attraverso un post sui canali social ufficiali, la società ha suonato la carica, nella speranza di un’annata ricca di soddisfazioni.

NUOVO INIZIO – Dopo poco più di un mese dalla chiusura di quella scorsa, per i nerazzurri inizia questa sera una nuova stagione. Inter-Fiorentina – il cui fischio d’inizio è in programa questa sera a San Siro alle 20.45 – è infatti la prima partita dell’annata 2020-2021 per la squadra allenata da Antonio Conte. Con un post sui canali social ufficiali, la società ha voluto tastare la carica dei tifosi: “Una nuova stagione è alle porte… Pronti a viverla tutti assieme?”.