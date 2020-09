Inter-Fiorentina, Brozovic in vantaggio su Gagliardini. Dubbio Iachini – Sky

Intervenuto da San Siro in vista della sfida di questa sera, Matteo Barzaghi – inviato di “Sky Sport” – ha fatto il punto sulle possibili scelte degli allenatori per Inter-Fiorentina. Marcelo Brozovic in vantaggio su Roberto Gagliardini tra i nerazzurri, dubbio in difesa invece per Beppe Iachini.

VANTAGGIO A CENTROCAMPO – Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’inviato Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, queste dovrebbero essere le scelte di Antonio Conte per Inter-Fiorentina – «I nerazzurri scenderanno in campo col 3-4-1-2. Davanti a Samir Handanovic confermati Alessandro Bastoni, Aleksandar Kolarov e Danilo D’Ambrosio in difesa. Achraf Hakimi e Ivan Perisic agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo Marcelo Brozovic è in vantaggio su Roberto Gagliardini per fare coppia con Nicolò Barella. Davanti scelto Christian Eriksen trequartista e Lautaro Martinez con Romelu Lukaku davanti».

BALLOTTAGGIO – Queste invece le probabili scelte di Beppe Iachini, ancora con un dubbio in vista di Inter-Fiorentina di questa sera: «Per quanto riguarda i viola il grande dubbio è in difesa, con la scelta tra Pezzella e Ceccherini. L’argentino non è in piena forma, ma ci vuole provare fino alla fine, teniamo dunque in sospeso la decisione. Interessante sarà il ritorno di Cristiano Biraghi a sinistra, mentre in mezzo al campo il ballottaggio è tra Duncan e Bonaventura, mentre sono confermati Castrovilli e Amrabat. Davanti spazio a Ribery e Kouamé».