FOTO – Inter-Fiorentina, sguardo allo spogliatoio: “Non male, che dite?”

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Continua la marcia di avvicinamento a Inter-Fiorentina, sfida di debutto della stagione 2020-2021 per i nerazzurri. Attraverso i canali social ufficiali della società, ecco uno sguardo all’interno dello spogliatoio.

NUOVI ARRIVI – Sono subito pronti i nuovi arrivi per Inter-Fiorentina. Con un trittico di foto, la società nerazzurra ha infatti mostrato uno scorcio dello spogliatoio. Focus soprattutto sulle maglie di Achraf Hakimi, Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal. Dei tre solo il cileno dovrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso che possa entrare in campo a partita in corso. “Non male, che dite?” il commento del Social Media Manager dei nerazzurri, difficile dargli torto.