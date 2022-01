FOTO – Inter-Empoli, ci siamo: svelata la maglia. Sensi a disposizione

Inter-Empoli è la sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 21.00. Tutto pronto nello spogliatoio nerazzurro, anche Sensi a disposizione nonostante stia per trasferirsi alla Sampdoria (vedi articolo)

TUTTO PRONTO – Inter-Empoli è la sfida che andrà in scena alle 21.00 a San Siro, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nello spogliatoio nerazzurro è tutto pronto: la maglia con cui scenderà in campo la squadra di Simone Inzaghi è la Prima. Tra le magliette esposte balza subito all’occhio quella di Stefano Sensi, in procinto di trasferirsi alla Sampdoria ma disponibile per la sfida di stasera.

Insomma, per Inter-Empoli manca solo il fischio d’inizio.