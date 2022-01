Dionisi ‘blinda’ Raspadori e Scamacca: «Finiranno la stagione a Sassuolo»

Dionisi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del suo Sassuolo sul Cagliari in Coppa Italia. Il tecnico dei neroverdi ha allontanato dal mercato Scamacca e Raspadori, due obiettivi anche dell’Inter.

BLINDATI – Così Dionisi sui suoi due attaccanti: «Sinceramente mi sento di dire che non andrà via nessuno, mancano pochi giorni non è che devo ufficializzarlo io, ma entrambi finiranno la stagione al Sassuolo. Abbiamo bisogno di loro e loro di noi, è uno scambio doppio. Raspadori e Scamacca tanno trovando sicurezze partita dopo partita, trovano sempre più spazio e stanno giocando più di quanto abbiano mai fatto».