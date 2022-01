Sassuolo ai Quarti di finale di Coppa Italia: eliminato il Cagliari

Continua a completarsi il tabellone della Coppa Italia: dopo Sassuolo-Cagliari di oggi, i neroverdi hanno staccato il pass per i Quarti di Finale dove affronteranno la Juventus. Gara terminata 1-0 grazie alla rete di Harroui.

QUALIFICAZIONE NEROVERDE – Basta una rete di Harroui nel primo tempo al Sassuolo per qualificarsi ai Quarti di finale di Coppa Italia. A farne le spese il Cagliari, che ha comunque venduto cara la pelle con una buona prestazione. I rossoblu nel secondo tempo si sono anche visti annullare una rete di Pavoletti al VAR per posizione irregolare in partenza di Nahitan Nandez. Con questa vittoria i neroverdi affronteranno la Juventus (uscita vincitrice dalla sfida contro la Sampdoria) nel prossimo turno della competizione.