FOTO − Inter-Bologna, nessun dubbio sul migliore in campo! Senza storia

I tifosi dell’Inter hanno votato all’unanimità il giocatore che è stato il migliore in campo durante Inter-Bologna. Erano quattro i candidati posti dal club nerazzurro. Ma vittoria incontestabile

MOTM − Federico Dimarco è il “Man of the match” di Inter-Bologna. I tifosi nerazzurri non hanno avuto nessun dubbio su chi votare tra il laterale, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Vittoria schiacciante di Dimarco, autore di una fantastica doppietta. Ha tenuto solamente un po’ testa Dzeko. Congratulazioni al ragazzo del vivaio.

Senza storia.