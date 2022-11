Mkhitaryan top! Inter, sei sicura di farne meno con il rientro di Brozovic?

Difficile lasciare in panchina uno come Mkhitaryan, autore finora di un’ottima stagione con l’Inter. Qualità, esperienza a servizio della squadra. Quasi un azzardo rimetterlo fuori

INTER, SICURA? − Il Mondiale ormai è alle porte e la Serie A 2022 si appresta a chiudere i battenti. L’Inter è chiamata ad un’ultima grande prova. Contro l’Atalanta l’obbligo è vincere perché i bonus sono finiti e bisogna chiudere l’anno (anticipatamente) nel migliore dei modi. Si pensa già all’undici da schierare con Simone Inzaghi che potrebbe rilanciare dal 1′ Marcelo Brozovic in cabina di regia (vedi articolo). In tal caso, uscirebbe dai titolari Henrikh Mkhitaryan. Ma Inter, sei sicura di fare a meno dell’armeno? Da quando Inzaghi ha deciso di schierarlo assiduamente, per forza di cose, l’Inter è cambiata. Il doppio play davanti la difesa – Calha-Miki – ha portato i suoi frutti. Indiscutibile sia la qualità che l’esperienza dell’ex giocatore della Roma.

IL MIGLIOR ACQUISTO − La riscossa dell’Inter in campionato e soprattutto in Champions League ha portato anche la sua firma. Non solo letteralmente – suo uno dei quattro gol al Viktoria Plzen e quello decisivo a Firenze – ma soprattutto nell’economia di gioco dei nerazzurri. La squadra è cresciuta col passare delle giornate e Mkhitaryan ha sicuramente dato una mano importante. Altro che bollito o investimento sbagliato. Mkhitaryan ad oggi è l’acquisto più azzeccato della campagna estiva di Marotta&Co. Contro l’Atalanta, dopo tante gare da titolare – 10 consecutive tra tutte le competizioni – potrebbe nuovamente ritrovare la panchina. Brozovic è sicuramente essenziale ma fare a meno di Mkhitaryan ad oggi è quasi un azzardo.