Skriniar-Inter, intesa sul rinnovo! Cifre e tempi per l’annuncio – SM

Milan Skriniar rinnoverà con l’Inter. Secondo SportMediaset c’è intesa fra lo slovacco ed il club per il prolungamento del contratto. Ecco i dettagli

INTESA – La telenovela legata al contratto di Milan Skriniar sta per volgere al termine. Secondo quanto riferito da SportMediaset lo slovacco e l’Inter avrebbero raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Decisiva la volontà del calciatore che, in sede di trattativa, non ha voluto mettere in difficoltà il club evitando quindi di trattare sulle basi dell’offerta da 9 milioni netti messa sul piatto dal PSG. L’accordo prevede un ingaggio da 5,5 milioni netti più bonus. Nessuna menzione a clausole rescissorie o alla fascia da capitano. L’accordo, secondo l’emittente, dovrebbe essere annunciato entro la fine del mese.

Fonte: SportMediaset.it