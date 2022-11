Atalanta-Inter, scocca l’ora di Brozovic! Solito ballottaggio in difesa − CdS

È già l’antivigilia di Atalanta-Inter, ultimo match prima della sosta per il Mondiale. Potrebbe essere il ritorno dal 1′ di Marcelo Brozovic, mentre in difesa è aperta la bagarre fra due difensori

CHI SI RIVEDE − Il momento di rivedere Brozovic titolare è forse arrivato? Dopo aver messo nove minuti nelle gambe contro la Juventus e 29 col Bologna, il croato è pronto a scendere in campo sin dall’inizio nella delicata sfida di Bergamo contro la Dea. L’Inter ha bisogno di continuare a vincere e soprattutto di timbrare il primo successo stagionale in Serie A contro una big. Per l’ultima di campionato – poi sarà Mondiale – Simone Inzaghi pensa a rimettere in campo il suo regista. In tal caso, sarebbe Henrikh Mkhitaryan a lasciargli il posto con Hakan Calhonoglu nuovamente mezzala. Intanto, solita bagarre in difesa tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno