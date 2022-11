Qatar 2022, convocati Uruguay: la scelta su Satriano! Dentro due ex Inter

In vista di Qatar 2022, anche l’Uruguay ha diramato la lista dei convocati. C’era il dubbio su Martin Satriano, in prestito dall’Inter all’Empoli. Dentro due ex nerazzurri. Le scelte del CT Diego Alonso

SCELTA − Nonostante la pre-convocazione, Satriano salterà il Mondiale in Qatar. Il giovane attaccante, in prestito dall’Inter all’Empoli, non farà parte della prestigiosa rassegna iridata. Dentro invece i due ex nerazzurri Matias Vecino e Diego Godin.

Qatar 2022, convocati Uruguay: due ex Inter al Mondiale

PORTIERI: Rochet, Muslera, Sosa

DIFENSORI: Varela, Rodríguez, Araújo, Martín Cáceres, Giménez, Coates, Godín, Olivera, Viña

CENTROCAMPISTI: Pellistri, Canobbio, Valverde, Bentancur, Torreira, Vecino, Ugarte, De La Cruz, Torres, De Arrascaeta

ATTACCANTI: Suárez, Cavani, Núñez, Gómez