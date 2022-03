FOTO – Gol of the week: Lautaro Martinez batte Mbappe e Muller!

L’Inter settimana scorsa è uscita dalla Champions League per mano del Liverpool. I nerazzurri hanno pagato la sconfitta per 0-2 subita a San Siro e non è bastato il gol di Lautaro Martinez ad Anfield al ritorno. Il gol dell’argentino però vale un riconoscimento da parte della Uefa.

PREMIO – L’Inter non ha passato il turno in Champions League abbandonando la competizione agli ottavi di finale per mano del Liverpool. I nerazzurri hanno vinto 1-0 ad Anfield con il super gol di Lautaro Martinez, non è bastato per la qualificazione ma all’argentino è bastato per conquistare il titolo di gol della settimana della Champions League.

Gli altri candidati non erano di certo gli ultimi arrivati. A parte Kjaergaard del Salisburgo, gli altri in corsa erano Muller e Mbappe. Lautaro Martinez l’ha spuntata!