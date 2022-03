Fiorentina, con Bonaventura out spazio a un altro ex Inter?

L’Inter domani affronta la Fiorentina alle 18 in un match difficilissimo ma che deve per forza concludersi con una vittoria. Italiano sta valutando la sua formazione e parlerà in conferenza stampa con il tecnico che deve capire se Bonaventura sarà della partita.

DUBBIO – L’Inter domani alle 18 affronta la Fiorentina. Serve solo vincere perché i nerazzurri devono rimanere in corsa per lo scudetto. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti più di tutti per uscire definitivamente dalla crisi e rilanciarsi per il titolo. Nella Fiorentina ci sarà da capire quali uomini manderà in campo Vincenzo Italiano. Il tecnico potrebbe rinunciare a Bonaventura ancora in dubbio con un ex Inter pronto a scendere in campo dal primo minuto: Alfred Duncan. Il centrocampista ha vestito in passato la maglia dell’Inter prima di volare alla Sampdoria, poi Sassuolo e Fiorentina. Sarà lui il sostituto ideale per fermare l’Inter?