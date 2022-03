Inzaghi, con Brozovic verso il forfait punterai ancora sul 3-5-2?

L’Inter domani alle 18 affronta la Fiorentina in una partita che i nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Inzaghi domani potrebbe seriamente non avere Marcelo Brozovic, di nuovo (vedi articolo). Senza di lui, il tecnico cambierà modulo?

DATO DI FATTO – Esiste un’Inter con Marcelo Brozovic e un’Inter senza Marcelo Brozovic. Primo punto lampante. Secondo punto lampante: nessuno della rosa dell’Inter può sostituire Marcelo Brozovic. Nessuno di noi è un allenatore, vero e queste sono più chiacchiere da bar, ma è possibile che Inzaghi in sua assenza cambi modulo? Vecino, Barella e Vidal hanno fallito da regista al posto di Brozovic, senza il croato l’Inter potrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 con l’inserimento di Sanchez alle spalle dei tuoi attaccanti o l’avanzamento di Calhanoglu in quella posizione con uno tra Vidal-Gagliardini-Vecino al fianco di Barella nel centrocampo inedito a due. Altre soluzioni? Un 3-4-3 più offensivo con magari doppio esterno offensivo: Darmian-Dumfries a destra e Gosens-Perisic a sinistra.