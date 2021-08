FOTO – Gagliardini pronto e carico: «Domani si riparte»

L’Inter è pronta a cominciare la nuova stagione. Domani la Serie A si apre con il match tra i nerazzurri e il Genoa con i rossoblù che arriveranno a San Siro. Alle 18:30 dunque Simone Inzaghi apre la sua nuova avventura a Milano e i giocatori sono carichi, anche Roberto Gagliardini.

OUT MA CARICO – Come detto l’Inter domani comincia la sua nuova stagione calcistica. Il primo avversario è il Genoa di Ballardini con il match in programma alle 18:30 a San Siro (vedi articolo). Non dovrebbe essere della partita però Gagliardini che è reduce da un infortunio risalente all’amichevole con il Crotone di questo pre-campionato (vedi articolo). Il centrocampista però è carico e poco fa ha postato una foto che lo ritrae con il kit home dell’Inter e una didascalia chiara: «Domani si riparte». L’Inter è chiamata a difendere lo scudetto conquistato la passata stagione, riuscirà Gagliardini a dare il giusto contributo?