Centro sportivo ‘Facchetti’: via la gigantografia. Inter: «Restyling in corso»

È di qualche ora fa la notizia che la gigantografia di Giacinto Facchetti, leggenda dell’Inter, è sparita dal centro sportivo omonimo. L’Inter però ha voluto far chiarezza con un breve comunicato che allontana le polemiche sul centro sportivo del settore giovanile.

RESTYILING IN CORSO – Come detto la polemica sulla gigantografia di Facchetti sparita dal centro sportivo che porta il suo nome e dedicato al settore giovanile, ci ha messo poco per diventare virale. L’Inter però ha voluto far chiarezza. Poco fa però è uscita una comunicazione ufficiale che spiega il perché della rimozione. «In riferimento ad alcune notizie uscite che riguardano il centro sportivo “Giacinto Facchetti” dedicato al Settore Giovanile, vi informiamo che è semplicemente in atto un restyling della struttura. La figura di Giacinto Facchetti continuerà ad essere valorizzata dal club, come è sempre stato, con il nuovo rebranding».

FONTE – Inter