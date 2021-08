Gagliardini fa progressi: a disposizione per Inter-Genoa?

Gagliardini è assente da due settimane, complice un infortunio riportato in allenamento (vedi articolo). Il centrocampista, però, sta recuperando e secondo Sky Sport fa progressi. Ci sarà per Inter-Genoa?

IN MIGLIORAMENTO – Non è escluso un recupero in extremis di Roberto Gagliardini per Inter-Genoa. Il centrocampista ha saltato le ultime tre amichevoli per un infortunio, distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, comunica che Gagliardini ha ripreso a correre e sta facendo progressi. Da capire quindi se potrà andare almeno in panchina sabato, in una partita che spesso lo ha visto protagonista (vedi articolo).