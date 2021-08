Inter, con il Genoa confermata la formazione della Dinamo Kiev – Sky

L’Inter domani è pronta a cominciare la nuova stagione. Alle 18:30 i nerazzurri sfidano a San Siro il Genoa di Ballardini. Quest’oggi ha parlato in conferenza Simone Inzaghi e poco fa, Matteo Barzaghi di ‘Sky Sport’, ha fatto il punto su quale potrebbe essere l’11 titolare che scenderà in campo.

POCHI DUBBI – L’Inter è pronta. Come detto da Inzaghi i nerazzurri sono ambiziosi e fiduciosi di intraprendere un’ottima stagione e da domani contro il Genoa si comincia a fare sul serio. L’obiettivo? Provare a difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso (vedi articolo). In collegamento da San Siro, dove domani l’Inter sfiderà il Genoa e dove i nerazzurri stanno svolgendo la rifinitura, Matteo Barzaghi di ‘Sky Sport’ ha fatto il punto su quale potrebbe essere la prima Inter di Inzaghi. Pochi dubbi per il tecnico che aspetta un rinforzo in attacco da questo mercato, come da lui stesso confermato (vedi articolo). Al fianco di Edin Dzeko partirà Stefano Sensi con il resto della formazione confermato come quella che ha giocato e vinto 3-0 contro la Dinamo Kiev in amichevole sabato scorso.

Inter (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 97 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 12 Sensi; 9 Dzeko. All. Inzaghi.

FONTE – Sky