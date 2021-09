FOTO – Fiorentina-Inter, spogliatoio pronto: scelta la maglia per la gara

Fiorentina-Inter è la sfida in programma stasera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, valida per la quinta giornata di campionato. Il club nerazzurro, reduce dal 6-1 casalingo con il Bologna, proverà a sorpassare il Napoli primo in classifica. Ecco la maglia scelta per la gara

SCELTA LA MAGLIA – Fiorentina-Inter è la sfida valida per la quinta giornata di campionato, in programma tra poco più di due ore allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. I nerazzurri di Simone Inzaghi, orfani di Arturo Vidal, Stefano Sensi e Joaquin Correa (QUI le ultime sulla formazione), proveranno a mettere pressione al Napoli primo in classifica.

Per la gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano è stata scelta la maglia bianca away, come testimonia l’Inter su Twitter.