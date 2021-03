FOTO – Eto’o, gli auguri di Materazzi: «Grande giorno per noi interisti!»

Condividi questo articolo

Marco Materazzi

Eto’o festeggia oggi il suo quarantesimo compleanno (vedi articolo). Tra i tanti auguri ricevuti dall’ex campione nerazzurro, ci sono anche quelli di Materazzi, amico fraterno del camerunense. Di seguito il suo post su Instagram

GRANDE GIORNO – Samuel Eto’o, che oggi spegne 40 candeline, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter e in tutti i cuori nerazzurri. Tra questi c’è anche Marco Materazzi, suo ex compagno e soprattutto amico fraterno: «Hermanito oggi è un giorno bellissimo per noi interisti… È il tuo compleanno! Auguri», così l’ex difensore su Instagram. E la foto non poteva che essere questa.