FOTO – Eto’o, Inter fa gli auguri a Â«uno dei fotogrâ€¦ attaccanti piÃ¹ fortiÂ»

FOTO – Eto’o, Inter fa gli auguri a «uno dei fotogr… attaccanti più forti»

Photo 187211854 © Fabio Diena | Dreamstime.com

Dopo gli auguri da parte dell’UEFA non potevano mancare quelli dell’Inter per Samuel Eto’o, leggenda ed eroe della squadra del Triplete

TWEET – Non potevano certamente mancare gli auguri da parte dell’Inter per il 40º compleanno di Samuel Eto’o. Giunge così una foto da parte del club nerazzurro, in cui è scritta la seguente didascalia. “Oggi compie gli anni uno dei fotogr… attaccanti più forti di sempre! Tanti auguri Samuel Eto’o“. Infatti la società meneghina ricorda l’episodio avvenuto nel corso di Inter-Werder Brema, giocata il 29 settembre 2010 in Champions League e finita per 4-0 quando, dopo il suo terzo gol, chiese la fotocamera a un fotografo e scattò delle foto Wesley Sneijder, autore dell’assist. Un ricordo simpatico da parte del club per fare gli auguri di compleanno alla leggenda ed eroe della squadra del Triplete.