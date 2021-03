Juan Jesus positivo al Covid: la situazione in casa Roma

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma

Juan Jesus è risultato positivo al Covid: il difensore della Roma era già in isolamento dopo un contatto con un soggetto positivo

SITUAZIONE – Come riportato da Angelo Mangiante, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Juan Jesus è risultato positivo al Covid. Il difensore si trovava già in isolamento precauzionale dopo essere stato in contatto con un soggetto positivo. La squadra non ha subito conseguenze. Infatti il resto del gruppo è risultato negativo ai test.