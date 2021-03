Lukaku: «L’Italia mi ha portato a un altro livello! Mai così forte come ora»

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lukaku è intervenuto nel format “Player Insight” realizzato dall’Inter insieme all’Aspire Academy di Doha sul tema della corretta alimentazione nel mondo del calcio. Il numero 9 nerazzurro parla di come l’Italia e l’Inter lo abbiano migliorato

FORZA – Romelu Lukaku, prima di approdare all’Inter, ha giocato in Premier League. Il centravanti nerazzurro afferma di non essersi mai sentito così forte come in questo momento: «Penso che al Manchester United è stato bello e al Chelsea è stato il massimo, ma l’Italia mi ha portato ad un altro livello, perché non mi sono mai sentito così forte, come sono adesso».

MIGLIORAMENTI – Lukaku racconta anche di come all’Inter abbia cambiato regime alimentare, migliorando in tutto: «Per prima cosa sono andato dal nutrizionista e gli ho detto di avere un problema: fondamentalmente la digestione. Mi sentivo sempre gonfio e gli ho detto che normalmente sono un tipo di giocatore esplosivo e che per questo motivo il mio gioco era cambiato. E io non volevo cambiare il mio modo di giocare, volevo essere quel tipo di giocatore. Abbiamo trovato la giusta soluzione e in meno di due settimane ho perso 3/4 chili. Ho ripreso a giocare come prima, ma soprattutto da ottobre/novembre 2019 ho notato di aver raggiunto un livello diverso in tutto».