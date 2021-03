Pirola: «I miei colori sono quelli dell’Inter, ma il paragone a Chiellini onore»

Lorenzo Pirola Inter

Pirola, difensore classe 2002 in prestito dall’Inter al Monza, ha rilasciato un’intervista al sito “Pianeta Serie B”. Oltre a valutare la sua stagione coi brianzoli ha risposto anche alle voci su un paragone con Chiellini della Juventus.

IN CRESCITA – Lorenzo Pirola ha sin qui collezionato sei presenze col Monza, quattro in Serie B e due in Coppa Italia. Il difensore di proprietà dell’Inter parla del fatto di essere passato dagli illustri compagni di reparto in nerazzurro a quelli esperti in Brianza, come Gabriel Paletta e Giuseppe Bellusci: «A prescindere dal fatto di aver avuto la fortuna di vestire la maglia di queste società molto importanti, devo dire che i compagni più esperti mi hanno trasmesso molto. Come ho sempre detto, essere il più giovane calciatore a Monza, specialmente nel ruolo di difensore, non è semplice. Credo che sia fondamentale per un ragazzo avere qualcuno che riesca ad aiutarlo, motivarlo e a spiegargli bene le diverse situazioni e le dinamiche di gioco».

TRASFERIMENTO SFUMATO – A gennaio era fatta per Pirola al Pescara (vedi articolo). Poi il trasferimento è saltato, e lui spiega com’è andata: «Sì, è vero, c’è stato l’interesse del Pescara e l’affare era praticamente fatto. Al contempo, però, sentivo la fiducia della società e di mister Cristian Brocchi. Alla fine ho preferito rimanere a Monza. Adesso credo che la scelta stia pagando perché sto trovando sempre più spazio. Mi ritengo contento e soddisfatto di giocare ancora nella squadra della mia città, essendo brianzolo».

IL PARAGONE – Pirola risponde alle voci di chi lo accosta a Giorgio Chiellini: «Molto gradito, assolutamente. Anzi è un onore. Chiellini è uno dei difensori centrali più forti degli ultimi anni. Oltre ai colori, che per me sono ovviamente quelli nerazzurri, essere paragonato a un campione così importante non può che fare piacere. Il sogno più grande, che coltivo sin da bambino, è quello di riuscire a giocare in Nazionale maggiore. Ritengo che sia il traguardo più bello e ambito per ogni giovane calciatore. Spero, quindi, di raggiungere questo obiettivo entro i prossimi dieci anni».

Fonte: Danilo Buonpensiero – PianetaSerieB.it