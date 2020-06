FOTO – Esposito pensiero fisso: nella sua testa c’Ã¨ solo l’Inter

FOTO – Esposito pensiero fisso: nella sua testa c’è solo l’Inter

Nella testa (e nell’immediato futuro) di Sebastiano Esposito c’è solo l’Inter. Il giovanissimo talento nerazzurro, il cui rinnovo è in discussione in questi giorni, preferisce concentrarsi solo sul campo per chiudere al meglio la sua prima stagione da professionista. Ecco la foto dall’allenamento di oggi.

SOLO INTER – Sebastiano Esposito pensa solo all’Inter e a raccogliere più minuti possibili nella parte finale di stagione. Stagione che finora ha già regalato highlights imperituri al talento del 2002. Dall’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, a quello successivo in Serie A, fino alla prima rete da pro. Un gol su rigore nella goleada pre-natalizia al Genoa, che sancisce alla perfezione il suo 2019. Tuttavia Esposito ha sin qui dimostrato tanta umiltà e applicazione: una professionalità invidiabile nel cercare ogni giorno di migliorarsi per acquisire sempre più minuti in campo. Neanche le voci di mercato sembrano distrarlo. Con l’Inter è in ballo il rinnovo, ma il 17enne non sembra avere fretta. Nella sua testa c’è solo il campo, su cui continua ad allenarsi con costanza e dedizione. Sabato, nella sfida contro il Napoli, sarà a disposizione di Antonio Conte, nella speranza di subentrare nel secondo tempo. Ecco la foto pubblicata da lui stesso, in seguito all’allenamento odierno: