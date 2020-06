Vidal deciso: testa solo al Barcellona. Inter dopo agosto o mai? – MD

Vidal è accostato di continuo all’Inter sul mercato. Il centrocampista, però, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo non ha intenzione di pensare a un eventuale trasferimento prima di agosto. E’ totalmente concentrato sul suo Barcellona

DESTINO TRA 2 MESI – Arturo Vidal è da tempo osservato speciale in casa Inter, soprattutto da quando sulla panchina nerazzurra si è seduto Antonio Conte. Il centrocampista piace, ma al momento non sembra un reale progetto sul mercato. Il calciatore, sottolineano dalla Spagna, attualmente è totalmente concentrato sul Barcellona, con la volontà di conquistare Liga e Champions League. Inoltre – si legge sul Mundo Deportivo – “si aspettava delle risposte diverse dall’Inter”. A questo punto, se ne potrebbe riparlare al massimo da fine luglio o dopo la fine della Champions League ad agosto. In ogni caso, non sarebbe inserito nell’eventuale operazione Lautaro Martinez, al contrario di Firpo. In Italia intanto si parla sempre più di Nainggolan per l’Inter e meno del cileno (qui i dettagli).