VIDEO – Napoli-Inter, Jovetic-Ljajic decisivi nell’ultima sfida di Coppa Italia

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (in programma sabato sera), l’Inter torna a Napoli dopo un positivo precedente. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella manifestazione risale alla stagione 2015/16. Quella volta si trattava di una sfida secca ai quarti di finale: ecco il video con gli highlights della gara.

CORSARI – Sabato sera l’Inter tornerà a Napoli per una sfida di Coppa Italia, quattro anni dopo l’ultima volta. Il 19 gennaio 2016 la partita si giocava in gara secca, ai quarti di finale. Stavolta le due squadre si incontrano nella fase successiva, con la gara di sabato decisiva per l’accesso in finale, che l’Inter insegue dal 2011. Ma l’ultimo precedente di Coppa Italia a Napoli sorride ai nerazzurri. Nel 2016, gli uomini di Roberto Mancini escono infatti corsari dal San Paolo, battendo i padroni di casa col risultato di 0-2. Una gara molto tirata e ricca di colpi di scena: nella prima ora di gioco, Samir Handanovic è chiamato più volte a sporcarsi i guanti per disinnescare gli assalti partenopei. Per scardinare lo 0-0 è necessario un colpo fuori dall’ordinario, e decide di incaricarsene Stefan Jovetic alla mezz’ora. L’attaccante numero 10 dell’Inter guadagna il possesso sui 35 metri: il tempo di girarsi e di avanzare fino alla lunetta, da cui scocca una parabola di destro su cui nulla può Reina. Un vantaggio poi incrementato dall’espulsione di Mertens, colpevole di simulazione. A recupero inoltrato, l’Inter imposta un contropiede che chiude definitivamente i conti. Adem Ljajic si invola sin da prima della metà campo e, dopo 60 metri di corsa, infila Reina con il rasoterra che vale lo 0-2 finale. Una vittoria che al San Paolo mancava da 18 anni all’Inter, anche se quella era in campionato. Nel video YouTube dell’account della Serie A il resoconto: