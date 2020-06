Coronavirus, Italia e quarantena: salgono i casi in Lombardia. Inter pronta

Coronavirus, Italia e quarantena – 11 giugno: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano una risalita di casi in Lombardia, regione che resta l’epicentro della pandemia in Italia. Allo stesso tempo, si registra un calo dei decessi. Inter sempre più proiettata verso la ripresa del calcio

Coronavirus, Italia e quarantena: aumento dei contagi in Lombardia

Dopo la discesa della giornata di ieri, tornano a salire i casi di Covid-19 in Italia. In particolare in Lombardia, si registra un netto aumento dei contagi che influenza i dati di tutta la Nazione. Sono 252 i nuovi contagi in questa regione solo nelle ultime 24 ore, il 66% di tutto la Nazione dove sono 379. Allo stesso tempo, però, scendono i decessi: sono 53, di cui 25 solo in Lombardia.

Coronavirus, dopo l’incubo: Inter pronta alla ripresa contro il Napoli

Sono stati mesi terribili per milioni di italiani e anche il calcio è stato costretto ad arrendersi e fermarsi. Ora la ripresa tanto attesa è ormai ad un passo per l’Inter e tutti i nerazzurri non stanno nella pelle. I vari post sui social, da de Vrij (qui le sue parole) a Lukaku, Bastoni e Brozovic, evidenziano la volontà di fare bene contro il Napoli. La Coppa Italia come nuovo inizio dopo la pandemia, per i nerazzurri e tutta l’Italia: adesso manca davvero poco.