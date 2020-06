Esposito cambia agente: nuova trattativa per il rinnovo con l’Inter – GdS

Sebastiano Esposito, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, vorrebbe cambiare il suo agente perché non soddisfatto dell’accordo sull’ingaggio trovato con l’Inter.

RINNOVO – Tra Sebastiano Esposito e l’Inter c’è ancora distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che fino a poco tempo fa doveva essere soltanto una formalità. Il 2 luglio il giocatore compirà 18 anni, motivo per cui sarebbe pronto a firmare un contratto da professionista, uno di quelli che ti cambia la vita. L’Inter avrebbe offerto un quinquennale a ma cifre ritenute ancora basse, per questo motivo la famiglia Esposito avrebbe scelto di cambiare procuratore e affidarsi a una figura come quella di Federico Pastorello, noto procuratore sportivo italiano che cura già interessi di Romelu Lukaku ed è in ottimi rapporti con l’Inter. Il giovane attaccante chiederebbe un ingaggio vicina al doppio di quella offerta al neo-diciottenne Lucien Agoumé, che ha da poco rinnovato a 450mila euro a stagione fino al 2025.

Fonte: Gazzetta dello Sport.