FOTO – Dimarco saluta il ritorno dei tifosi a San Siro: «Bello ritrovarvi!»

Dimarco è entrato nel secondo tempo di Inter-Genoa e ha partecipato al largo successo dei nerazzurri per 4-0 (vedi articolo). Su Instagram, l’esterno ha esultato per i primi tre punti stagionali e per i tifosi che finalmente sono tornati allo stadio.

VITTORIA! – Federico Dimarco è subentrato al 69′ rilevando un ottimo Ivan Perisic. Il laterale mancino si è calato subito molto bene nella partita, finendola arretrato in difesa dopo l’uscita di Alessandro Bastoni (qui le pagelle). Su Instagram, l’esterno classe ’97 trattiene a stento l’entusiasmo per questo primo successo stagionale, dedicando anche un pensiero ai tifosi dell’Inter che sono finalmente potuti tornare a riempire il “Giuseppe Meazza” dopo tanta attesa: “Che vittoria! Bello ritrovarvi a San Siro! +3″. Ottimo avvio per la squadra di Simone Inzaghi e buona prestazione di Dimarco nella manciata di minuti in cui è stato chiamato in causa. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

