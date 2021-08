FOTO – Ranocchia entusiasta: «Che emozione tornare a San Siro!»

Ranocchia ha commentato su Instagram il largo successo dell’Inter contro il Genoa e si è detto particolarmente felice di poter finalmente riabbracciare i tifosi nerazzurri allo stadio.

OTTIMO INIZIO – Andrea Ranocchia ha assistito al successo per 4-0 dei suoi compagni in Inter-Genoa (vedi articolo), ma non è mancato il suo sostegno. Su Instagram, il difensore centrale ha infatti postato tre foto del gruppo nerazzurro che esulta e celebra unito la grande vittoria. “Meglio di così non potevamo iniziare! È una grande emozione tornare a San Siro con i nostri Tifosi!” sono queste le parole che accompagnano le immagini del trionfo nerazzurro. I tifosi sono finalmente tornati a riempire gli spalti e a far sentire il loro sostegno ai giocatori, spingendoli fin dal primo minuto. Di seguito il post dall’account Instagram di Ranocchia.

