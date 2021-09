FOTO – De Vrij pronto per Olanda-Turchia, altra sfida in salsa Inter

De Vrij scenderà in campo domani in Olanda-Turchia ad Amsterdam. Il centrale difensivo dell’Inter, su Instagram, ha postato una storia con la maglia della sua nazionale.

ARANCIONI – Dopo la vittoria per 4-0 contro Montenegro (vedi articolo), l’Olanda si appresta ad affrontare la Turchia di Hakan Calhanoglu in casa, ad Amsterdam. Stefan de Vrij è candidato per un posto da titolare al centro della difesa, per confermare le ottime prestazioni offerte finora sia con l’Inter che con la nazionale. Su Instagram, il difensore ha postato una storia che lo ritrae con la maglia degli Oranje, carichissimo per la sfida di domani. I tifosi dell’Inter osservano interessati questo nuovo “scontro” tra giocatori nerazzurri anche durante la sosta per le nazionali. Di seguito la storia dal suo account ufficiale di Instagram.