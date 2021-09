Serie A Femminile, top-11 2ª giornata: c’è anche un difensore dell’Inter

Ieri è terminata la seconda giornata della Serie A Femminile. L’Inter Women ha trovato la seconda vittoria consecutive, battendo in casa la Lazio. Nella top-11 stilata dalla Figc presente anche una giocatrice nerazzurra

TOP-11 − Questa la formazione tipo della seconda giornata di Serie A Femminile stilata dalla Figc: “Il portiere della Juventus Pauline Peyraud-Magnin vanta una percentuale di parate del 100% nel match contro la Fiorentina, avendo effettuato sei parate sui sei tiri subiti nello specchio della porta. Laura Fusetti è il terzo difensore con più passaggi riusciti nella metà campo avversaria (34) in questo campionato. Danielle Cox ha segnato il gol che ha regalato al Pomigliano il primo punto in Serie A al minuto 96:27 contro l’Empoli: si tratta della rete più tardiva realizzata finora in questa stagione nel massimo campionato italiano. LISA ALBORGHETTI è la giocatrice che ha effettuato più verticalizzazioni nelle prime due giornate di questo campionato (65). Da quando Elisa Bartoli veste la maglia della Roma (2018/19), contro nessun’altra squadra attualmente in Serie A ha fatto più gol che contro il Napoli (due, al pari del Verona).

Nessuna giocatrice di movimento ha recuperato più palloni di Jane Refiloe (12) nella seconda giornata della Serie A 2021/22. Contro il Napoli Manuela Giugliano ha segnato la sua 42a marcatura in Serie A: la settima con la maglia della Roma e la prima messa a segno dalla centrocampista classe ’97 contro una squadra campana. Valentina Cernoia è l’unica giocatrice che dall’inizio dello scorso campionato ha realizzato più di un gol su punizione diretta (due).

Primo gol in questa Serie A per Annamaria Serturini, miglior marcatrice nel torneo per la Roma nella passata stagione con nove gol totali. Si tratta della seconda rete messa a segno dall’attaccante giallorossa contro il Napoli dopo quello messo a segno nel gennaio scorso. Prima di Lana Clelland solo una giocatrice del Sassuolo aveva messo a segno una doppietta nel 1° tempo in un match di Serie A: Claudia Ferrato nel gennaio 2020 e nell’ottobre 2018. Barbara Bonansea è la giocatrice che ha segnato più gol contro la Fiorentina con la Juventus in tutte le competizioni: sei, di cui quattro in trasferta. L’attaccante bianconera non realizzava una doppietta in Serie A proprio dalla seconda giornata dello scorso campionato, nel successo interno della Juventus contro l’Empoli (4-3)”.

Fonte: Figc.it