Olanda, festa per de Vrij e Dumfries: trionfo contro il Montenegro

L’Olanda trionfa contro il Montenegro nelle qualificazioni ai Mondiali. De Vrij e Dumfries entrambi in campo nella facile vittoria di Eindhoven: 4-0 il risultato finale.

IN DISCESA – L’Olanda batte 4-0 il Montenegro e ritrova il successo nelle qualificazioni ai Mondiali, in un girone molto equilibrato. In gol al 38′ Memphis Depay su rigore, con l’attaccante del Barcellona che fa doppietta al 62′. Poi tocca a Georginio Wijnaldum (70′) e Cody Gakpo (76′) arrotondare il risultato. Novanta minuti a testa per Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, i due giocatori dell’Inter in campo a Eindhoven: per il laterale è la prima volta da titolare in stagione, dopo gli Europei.