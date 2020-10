FOTO – D’Ambrosio: “Italia, meritavamo la vittoria ma non molliamo!”

Danilo D’Ambrosio Italia

D’Ambrosio dopo Italia-Olanda, terminata sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Pellegrini (su assist di Nicolò Barella, vedi QUI) e van de Beek, attraverso i social suona la grinta al resto del gruppo nonostante la mancata vittoria.

MAI MOLLARE – D’Ambrosio non è soddisfatto del pareggio maturato ieri contro l’Olanda però si dice carico in vista dei prossimi obiettivi, questo il suo messaggio pubblicato nei social dopo Italia-Olanda 1-1: “Peccato non aver ottenuto ciò che meritavamo …ma non molliamo e con forza e determinazione raggiungeremo il nostro obiettivo! Forza ITALIA“.