Italia-Olanda termina con un pareggio. Assist magnifico per Barella

Nicolò Barella Italia

Italia-Olanda è appena terminata con il punteggio di 1-1. Tra gli Azzurri hanno giocato dal primo minuto Danilo D’Ambrosio e Nicolò Barella, negli Oranges in campo Stefan de Vrij. Il centrocampista, in particolare, si è reso protagonista di una grande prova con un ottimo assist per il gol di Pellegrini

FINISCE IN PAREGGIO – Era in programma questa sera Italia-Olanda, partita valida per la Nations League. Partono meglio gli Azzurri che passano in vantaggio con Pellegrini su assist magnifico di Barella. Il pareggio per gli avversari arriva con van de Beek al 25esimo, dopo un’azione avvolgente dell’Olanda. D’Ambrosio è stato ammonito all’80esimo per condotta antisportiva. De Vrij e i due nerazzurri impegnati con l’Italia questa sera hanno giocato per intero la partita.