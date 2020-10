Martinez (CT Belgio): “Lukaku, orgoglioso di lui! Un leader, che maturità”

Condividi questo articolo

Roberto Martinez CT Belgio

Lukaku sta vivendo un ottimo momento con il Belgio, lo dimostrano i due gol ieri realizzati contro l’Islanda. Di lui ha parlato il suo Commissario Tecnico, Roberto Martinez, in un’intervista a rtbf.

UN LEADER – Lukaku dimostra sempre più leadership dentro e fuori il campo, e non solo all’Inter! Della sua maturità ne ha parlato Roberto Martinez, allenatore del Belgio: «Sono molto orgoglioso, e penso che tutti i tifosi dei Red Devils siano molto orgogliosi anche di Romelu Lukaku. Penso che stia dimostrando un’incredibile maturità, la sua prestazione a Wembley è stata davvero, davvero impressionante, con o senza la palla. Sta dimostrando una vera leadership, è stato davvero spettacolare».

LA VITTORIA – «Non è facile venire in Islanda e fare bene, il terreno non era eccezionale. Ma non stiamo cercando scuse. C’era intensità, concentrazione, era una prestazione seria. Sono molto contento del risultato».

Fonte: rtbf.be